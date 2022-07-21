Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе

Пройдет 31 июля

В России 31 июля состоится празднование Дня Военно-Морского флота. В Севастополе также подготовили программу чествования моряков.

На этом в городе запланированы следующие мероприятия:

08.30-08.50 – молебен во Владимирском соборе – усыпальнице

адмиралов (ул. Суворова.3);

09.00-09.10 – возложение венков и цветов к Мемориальной стене в

честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. (пл. Нахимова);

09.10-10.30 – торжественная встреча командующего ЧФ на Графской

пристани, возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей

(рейд б. Карантинная), обход кораблей в Севастопольской бухте;

10.30-11.15 – присвоение патрульному катеру Крымской ВМБ

почетного наименования «Капитан 1 ранга Андрей Палий» (Графская

пристань);

19.00-21.45 – праздничный концерт (пл. Нахимова);

22.00-22.30 – праздничный артиллерийский салют и фейерверк

(Севастопольская бухта, Приморский бульвар).

При этом подчеркивается, что использование квадрокоптеров для съемки будет запрещено.

Ольга Сурикова