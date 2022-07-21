Программа празднования Дня ВМФ в Севастополе

Пройдет 31 июля
В России 31 июля состоится празднование Дня Военно-Морского флота. В Севастополе также подготовили программу чествования моряков.
На этом в городе запланированы следующие мероприятия:
08.30-08.50 – молебен во Владимирском соборе – усыпальнице
адмиралов (ул. Суворова.3);
09.00-09.10 – возложение венков и цветов к Мемориальной стене в
честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. (пл. Нахимова);
09.10-10.30 – торжественная встреча командующего ЧФ на Графской
пристани, возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей
(рейд б. Карантинная), обход кораблей в Севастопольской бухте;
10.30-11.15 – присвоение патрульному катеру Крымской ВМБ
почетного наименования «Капитан 1 ранга Андрей Палий» (Графская
пристань);
19.00-21.45 – праздничный концерт (пл. Нахимова);
22.00-22.30 – праздничный артиллерийский салют и фейерверк
(Севастопольская бухта, Приморский бульвар).
При этом подчеркивается, что использование квадрокоптеров для съемки будет запрещено.
Ольга Сурикова