Скорбная весть пришла в Севастополь

В Мариуполе в ходе военной спецоперации России на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий. Об этом в своем Telegram 20 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что Андрей Палий в 1993 отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот.

«Я дружил с Андреем Николаевичем….он был очень отрытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку.

Глубоко скорблю.

Приношу родным и близким искренние соболезнования», — написал глава Севастополя.

Ольга Сурикова