Чиновница из внутриполитического блока правительства Севастополя избрана в горизбирком

Она станет членом избиркома с правом решающего голоса
Заместитель директора департамента внутренней политики Мария Вечера избрана членом Севастопольского горизбиркома с правом решающего голоса.
Ее кандидатуру сегодня на пленарном заседании утвердили депутаты заксобрания. «За» проголосовало 13 депутатов, «против» — 4.
Ранее член избиркома с правом решающего голоса Александр Чмыхалов был избран замом главы горизбиркома.
Напомним, бывшая заместитель главы Севизбиркома Лилия Басова покинула свой пост 24 мая вместе со своим руководителем главой комиссии Сергеем Даниленко.
11 июня Нина Фаустова, ранее занимавшая должность главного юриста партии «Новые люди», единогласно была избрана главой Севизбиркома.
Дарья Тимофеева
Фото: https://krym.er.ru/