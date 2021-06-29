В лесах Севастополя выросла популяция волков

О выросшем количестве волков сообщают охотники

Такая информация содержится в отчете департамента природных ресурсов и экологии за 2020 год, представленном сегодня директором данного ведомства Юлией Гавриловой заксобранию города.

Руководитель Севприроднадзора пояснила, что информацию о численности опасного хищника в ее ведомство предоставляли охотхозяйства.

«Материалы по количеству животных в отчет были включены теми охотопользователями, которые на тот момент еще находились на территории города Севастополя, то есть вот эти 32 волка, которые и у нас вызвали изумление – это информация, предоставленная бывшими охотопользователями», — сказала Юлия Гаврилова.

Напомним, еще в январе этого года местные СМИ сообщали, что В Крыму и Севастополе обострилась проблема с численностью волков. Ученые считают, что они пришли от голода из Украины.

Дмитрий Островский