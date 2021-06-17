Александр Чмыхалов избран замом главы горизбиркома

Чмыхалов до этого много лет проработал в Севизбиркоме

В ходе сегодняшнего заседания Севизбиркома заместителем председателя комиссии избран член с правом решающего голоса Александр Чмыхалов.

Чмыхалов был избран в горизбирком в качестве представителя партии «Единая Россия», работает там на постоянной, штатной, основе.

Напомним, бывшая заместитель главы Севизбиркома Лилия Басова покинула свой пост 24 мая вместе со своим руководителем главой комиссии Сергеем Даниленко.

11 июня Нина Фаустова, ранее занимавшая должность главного юриста партии «Новые люди», единогласно была избрана главой Севизбиркома.

Дарья Тимофеева

Фото: Скрин издания ForPost