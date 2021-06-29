Спорткомплекс имени 200-летия откроют в июле

Он готов на 99%

Спорткомплекс имени 200-летия откроют 1 июля. Об этом рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания и отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Артема Гордиенко.

«На сегодняшний день техническая готовность 99%. Подрядчик проводит последние работы, в том числе нанесение разметки, остались небольшие косметические работы внутри помещений. Как только юридически возникнет право эксплуатации этого объекта, мы проанонсируем возможность посещения спорткомплекса», — ответил Сергей Резниченко.

Напомним, новый спортивный комплекс имени 200-летия Севастополя откроется по адресу Загородная Балка, 1. Севастопольцы смогут заниматься разными видами спорта: легкой атлетикой, теннисом, футболом, регби, плаванием и баскетболом.

Покрытие поля особым образом усилено по новейшим технологиям, что позволит проводить не только футбольные, но и жесткие регбийные матчи без ущерба для газона.

Напомним, ранее Резниченко анонсировал строительство спорткомплекса с футбольным полем и бассейном.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба правительства Севастополя