Спорткомплекс имени 200-летия откроют в июле

Он готов на 99%
Спорткомплекс имени 200-летия откроют 1 июля. Об этом рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, выступая с годовым отчетом перед депутатами заксобрания и отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Артема Гордиенко.
«На сегодняшний день техническая готовность 99%. Подрядчик проводит последние работы, в том числе нанесение разметки, остались небольшие косметические работы внутри помещений. Как только юридически возникнет право эксплуатации этого объекта, мы проанонсируем возможность посещения спорткомплекса», — ответил Сергей Резниченко.
Напомним, новый спортивный комплекс имени 200-летия Севастополя откроется по адресу Загородная Балка, 1. Севастопольцы смогут заниматься разными видами спорта: легкой атлетикой, теннисом, футболом, регби, плаванием и баскетболом.
Покрытие поля особым образом усилено по новейшим технологиям, что позволит проводить не только футбольные, но и жесткие регбийные матчи без ущерба для газона.
Напомним, ранее Резниченко анонсировал строительство спорткомплекса с футбольным полем и бассейном.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба правительства Севастополя