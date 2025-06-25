Бывший глава Ленинского района Севастополя получил неожиданное назначение

Экс-глава Ленинского муниципалитета Севастополя Антон Тицкий стал советником временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Александра Дронова. Об этом сообщил сам чиновник в описании своего телеграм-канала.

До недавнего времени Тицкий работал в правительстве Запорожской области: сначала министром по молодёжной политике, затем — заместителем губернатора по внутренней политике. На последней должности он сменил другого экс-чиновника Севастополя — Сергея Толмачёва. В мае стало известно, что Тицкий покидает пост замгубернатора «в связи с переходом на другое место работы», но подробностей тогда не раскрыл.

— Я принял новый вызов, но о продолжении своего пути расскажу позже, — писал он в телеграме месяц назад.

Теперь новый путь стал известен. Хотя статус советника выглядит менее значимым по сравнению с постом замгубернатора, это может быть временным этапом. В подобных случаях чиновники нередко получают более высокие должности после периода «адаптации». Так, экс-вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв в декабре 2024 года стал советником главы Белгородской области, а уже в марте 2025-го — первым замом.

Антон Тицкий начал политическую карьеру в Севастополе. В 2016 году, в возрасте 26 лет, он возглавил Ленинский муниципалитет и руководил центральным районом города до сентября 2019 года.

Читайте также: Экс-глава ДИЗО Севастополя прослужил в добровольческом отряде всего месяц

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города