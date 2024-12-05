Экс-глава ДИЗО Севастополя прослужил в добровольческом отряде всего месяц

Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин через месяц вернулся со службы из «Барса-Белгород» в чиновники.

В частности, в отряд «Барс-Белгород» заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин вступил в начале октябре. Вместе с ним к службе приступил глава Губкинского округа Михаил Лобазнов. А 25 ноября в ходе очередного заседания правительства стало известно, что Зайнуллин завершил службу в «Барсе» и вернулся исполнять свои обязанности на посту министра.

Сообщается, что после возвращения со службы в отряде он получил благодарственное письмо от главы региона Вячеслава Гладкова.

Отметим, что Рустэм Зайнуллин при экс-губернаторе Дмитрии Овсянникове с сентября 2016 года по сентябрь 2019 году руководил Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: sev.gov.ru