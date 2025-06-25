Больше половины гостевых домов в Севастополе работают незаконно

Севастополь официально включили в федеральный эксперимент по легализации гостевых домов, однако власти города признали: подавляющее большинство таких объектов сегодня функционирует вне правового поля.

По словам замгубернатора Марии Литовко, в Севастополе насчитывается более 500 мест размещения, но классификацию — обязательную процедуру для законной деятельности — прошли лишь 200 из них.

— Мы провели мониторинг и выяснили, что из более чем 500 мест размещения только 200 классифицированы, — заявила Литовко. — Теперь, благодаря федеральному закону, у нас есть понимание, как действовать: узаконить то, что имеется, и дать возможность тем, кто вел свою законную деятельность, продолжать ее.

Таким образом, около 60% гостевых домов города не имеют правового статуса и по сути являются нелегальными.

Федеральный закон о проведении эксперимента вступил в силу 7 июня. Он предполагает создание специального реестра гостевых домов, а также утверждение новых правил их классификации. Севастополь стал одним из 17 регионов, где эта модель будет обкатана в тестовом режиме.

Теперь для запуска механизма необходимо принятие регионального закона. Проект уже подготовлен и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Ожидается, что эксперимент позволит не только легализовать рынок частного размещения, но и повысить уровень безопасности и качества услуг для туристов.

Напомним, 17 июня в Севастополе на заседании градостроительного совета одобрили проект комплексного развития территории в границах улицы Воронина и проспекта Нахимова, в районе площади Лазарева. Речь идёт о приспособлении для современного использования зданий и участков по адресам: ул. Большая Морская, 1 / пр. Нахимова, 21, 19, ул. Воронина, 10 в рамках превращения здания ЦКБ «Черноморец» в гостиничный комплекс.

Дмитрий Островский

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