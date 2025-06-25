Расследование дела директора севастопольского судоремонтного завода Черноморского флота завершено

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в 2023 году Флоря курировал многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Яковлевым на поставку оборудования. Контракт заключался в интересах Минобороны РФ. С сентября по ноябрь того же года, как установили следователи, Флоря совместно с представителями ИП внёс в документы заведомо ложные сведения о стоимости оборудования.

Таким образом, было похищено более 4 млн рублей бюджетных средств, которые, по данным следствия, фигуранты дела распределили между собой. Минобороны России причинён ущерб в особо крупном размере.

Павел Флоря признал вину в полном объёме и добровольно возместил нанесённый ущерб. В ходе следствия были допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, экспертизы, а также собраны доказательства, которые, как утверждают в ГВСУ, полностью подтверждают вину обвиняемого. Сейчас дело направлено для ознакомления обвиняемому и его защитнику. В дальнейшем материалы передадут в суд.

Напомним, в мае 2025 года ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации опровергал распространённую рядом информационных ресурсов информацию о якобы домашнем аресте директора предприятия Павла Флори.

Дмитрий Островский

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