Севастополь покидает замгубернатора Толмачев

Вице-губернатор Севастополя, курирующий блок внутренней политики, Сергей Толмачев покидает правительство город. Он займет пост в одном из новых регионов России.

«У нас определенные изменения произойдут. Жизнь не стоит на месте. У нас Сергей Толмачев покидает правительство Севастополя, отправляется в Запорожскую область в качестве первого заместителя главы», — сообщил 9 января в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев и напомнил, что Севастополь курирует Мелитополь.

На этом кадровые перестановки в правительстве Севастополя не закончились.

Напомним, Сергей Толмачев был назначен на пост замгубернатора Севастополя в конце декабря 2021 года.

Ольга Сурикова