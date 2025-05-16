Экс-глава Ленинского района Севастополя покидает пост в Запорожье

Антон Тицкий покидает пост заместителя губернатора Запорожской области, об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Я покидаю пост заместителя Губернатора Запорожской области по внутренней политике после трехлетней работы в регионе. Спасибо коллегам и нашей большой трудовой и молодёжной семье за эффективность и результаты. Я принял новый вызов, но о продолжении своего пути расскажу позже», — написал сам Тицкий в своем Telegram.

Он занимал пост замгубернатора Запорожской области по внутренней политике. Изначально Тицкий был назначен министром по молодежной политике региона, до этого он являлся советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ленинский муниципальный округ Севастополя он возглавлял с 2016 по 2019 гг.

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Ольга Сурикова

Фото: Мывместе