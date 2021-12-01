Экс-зам горздрава Севастополя обвиняется в получении взятки с вымогательством

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю предъявлено обвинение бывшему первому заместителю директора департамента здравоохранения города Севастополя Владиславу Нусинову, сообщает пресс-служба ведомства.

Органами следствия он обвиняется в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (п.п. «б», «в» ч 5 ст.290 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в октябре 2019 года Нусинов во время встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил оказать услугу имущественного характера в виде ремонта его квартиры.

Их стоимость была оценена в 500 тысяч рублей. В ответ действующий на тот момент первый замдиректора департамента здравоохранения города Севастополя пообещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением. В случае отказа он угрожал препятствовать осуществлению коммерческой деятельности данной фирме на территории Севастополя путем дачи указаний подведомственным ему госучреждениям не заключать с ней контракты. В результате в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения.

По ходатайству следователя суд принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 25 ноября Владислав Нусинов был задержан оперативными сотрудниками Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю

Дмитрий Островский