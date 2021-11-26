Бывший высокопоставленный чиновник депздрава Севастополя задержан по подозрению в получении взятки

Вчера, 25 ноября, бывший заместитель директора департамента здравоохранения был задержан оперативными сотрудниками Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В рамках обысковых мероприятий изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Также следствие намерено выйти в суд с ходатайством о наложении ареста на автопарк подследственного с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии со Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю, возбуждено уголовное дело.

Органами следствия он подозревается в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (п.п. «б», «в» ч 5 ст.290 УК РФ).

Напомним, 17 ноября был задержан бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Фото: пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю

Дмитрий Островский