В Ялте идет оценка ущерба от ночной стихии

В городе работают аварийные бригады

В Ялте второй день подряд бушевал сильный ветер. Стихия повредила провода, повалила большие деревья, повреждены остановочные комплексы, заборы. Аварийные и коммунальные службы с ночи устраняют последствия. Об этом в своем Facebook сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Ночью она написала, что в городе задействованы все силы, сотрудники МВД и специальный отряд МЧС отрабатывают все аварийные ситуации. «Ориентировочно с 21.00 произошли локальные перебои с электроэнергией, повреждения систем газоснабжения, троллейбусные линии повреждены в нескольких местах, в трех местах упали на дороги общего пользования большие деревья», — отметила Павленко.

Утром глава администрации написала кратко о том, что сейчас оценивается ущерб от ночной стихии и выложила фотографии и видео поваленных деревьев и разбитого остановочного комплекса.

Напомним, в Севастополе этой ночью 125 тысяч абонентов остались без электроэнергии, аварию удалось ликвидировать в течение часа.

Ольга Сурикова