В Севастополе режим повышенной готовности продлили до 31 января

Ожидаемо

В Севастополе режим повышенной готовности, введенный с начала пандемии коронавируса, продлили до 31 января. Соответствующий указ был подписан губернатором Михаилом Развожаевым и размещен на правительственном портале.

«Внести изменение в указ губернатора города Севастополя от 17.03.2020 года «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности», заменив в абзаце первом пункта 2 цифры «01.12.2021» цифрами «31.01.2022», – указано в документе.

Ранее режим повышенной готовности действовал в Севастополе до 1 декабря текущего года.

Напомним, в Севастополе на последнем оперативном штабе была возобновлена работа секций дополнительного образования в очном режиме. Театрам и кинотеатрам разрешили наполнять залы посетителями в объеме не 50%, а 70% от вместимости, а общепиту работать ночью. Посетители по-прежнему обязаны предъявлять qr-коды.

Ольга Сурикова