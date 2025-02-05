Бюсты Героев в Каче дождались реставрации

Бюсты Героев Советского Союза – 26 скульптур, которые расположены у Дома офицеров флота в Каче, отправились на реставрационные работы. Их должны привести в порядок до конца апреля. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Васильченко сообщил «Первому Севастопольскому».

Бюсты лётчиков, которые обучались в Качинской военной авиационной школе, были установлены в сквере у Дома офицеров флота в 1952 году. В советское время основания монументов белили. Но потом кому-то пришла в голову идея сделать бюсты золотыми, а постаменты облицевать плиткой. Золотые монументы в сочетании с постоянно отваливающейся плиткой оставляет не очень хорошее впечатление.

Постаменты также должны отремонтировать вместе с бюстами. Ремонт коснётся и памятника Владимиру Ленину – он находится в центре сквера.