На улице Шмидта снимают брусчатку

Напомним, что улицы Шмидта и Демидова перекрыты. В ближайшие дни брусчатку с этих двух улиц полностью демонтируют.

Брусчатку обещали загрузить на палеты и отправить на хранение на базу ГБУ «Севастопольский Автодор».

На улицах утроят технический временный слой дорожного покрытия из бетона, который будет являться подложкой для укладки брусчатки, которую вернут обратно, как только снова запустят движение по улице Адмирала Октябрьского.

При монтаже, обещают сделать лучше, как на улице Суворова. Сейчас специалисты отмечают, что камни лежат в лоскутном варианте.