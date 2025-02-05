Пользователи жалуются на неполадки с почтой Gmail

Напомним, что еще 3 октября 2024 владельцы смартфонов и планшетов Apple в России лишились возможности пользоваться почтой Gmail через фирменное приложение. Блокировка осуществлялась по IP-адресу, при смене которого вопрос решался.

Специалисты еще осенью 2024 года рекомендовали всем российским пользователям отказываться от Gmail и переходить на отечественные решения.

«Доверять зарубежным сервисам нет никаких причин, в особенности Google, который неоднократно дискредитировал себя и известен крайне предвзятым отношением к россиянам. Сегодня не получается создать аккаунт, завтра войти в существующий, послезавтра удаление без возможности восстановления», — отмечали эксперты.

Сейчас снова массово наблюдается блокировка почты. А у вас работает почта Gmail?