Схема движения маршрутов автобусов на время перекрытия улицы Адмирала Октябрьского

Сегодня на заседании правительства Севастополя было доложено об утверждении временной схемы движения для маршрутов №2, 4, 10, 16, 22 на время ремонта подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. проезд по этой улице будет закрыт.

Краткая информация по маршрутам:

–по Капитанской пойдут маршруты: 4, 16, 22;

–по Шмидта и Демидова пойдут маршруты: 4;

Сокращенные схемы движения:

–автобусный маршрут №10 — до Восставших;

Для пассажиров этих четырех маршрутов будет организована бесплатная бесшовная пересадка на другие маршруты по картам ЕГКС.

Автобусы малого класса пойдут по улицам Демидова и Шмидта.

Автобусы среднего и большого класса пойдут в объезд через улицы Гоголя и Капитанскую. Капитанская будет открыта исключительно для общественного транспорта, с соблюдением всех мер безопасности.

Движение в центр города от площади Восставших пойдет по 5-й Бастионной, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения.

Движение из центра города пойдет преимущественно по Капитанской — сюда автобусы будут выезжать от Центрального рынка по Одесской улице и Крепостному переулку. Затем часть автобусов пойдет на площадь Восставших через улицы Адмирала Владимирского и 6-ю Бастионную, а часть пойдет на Пожарова через улицы Карантинную и Салтыкова-Щедрина.

Троллейбусы будут обходить участок, где идет ремонт, по улицам 5-я Бастионная, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя с дальнейшим выходом на принятые схемы движения от площади Ушакова по центральному кольцу города и обратно.

Автобусы, связывающие улицу Пожарова и проспект Генерала Острякова, в сторону 5-го километр будут идти через 5-ю Бастионную, Пирогова, Льва Толстого, Ивана Голубца, Кожанова и Гоголя, а обратно — по улицам Нины Ониловой, Хрусталева, Кожанова, Ковпака, Льва Толстого, Пирогова и 5-я Бастионная.

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Ольга Сурикова