Более 15 000 севастопольцев сейчас в зоне СВО

В специальной военной операции на Украине сейчас принимает участие около 15 000 севастопольцев. Глава Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о масштабном участии жителей города в этом конфликте.

Для понимания масштаба: по данным Росстата на начало 2025 года, в Севастополе проживает около 343 тысяч человек трудоспособного возраста, из которых примерно 180 тысяч — мужчины. Это значит, что около 10% мужчин в самом расцвете сил сегодня служат на линии соприкосновения.

В конце 2024 года губернатор также сообщал, что более 10 тысяч участников СВО в Севастополе претендуют на земельные участки. При этом с прошлого года в качестве альтернативы можно получить выплату в размере 1 млн рублей, ее к концу прошлого года уже получили 549 человек, а 148 предпочли выплату.

Дмитрий Островский

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