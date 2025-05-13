На садовых участках в Севастополе могут запретить хостелы и магазины

В Госдуму внесён законопроект, который ограничит возможности застройки садовых и огородных участков. Инициатива касается в том числе Севастополя.

Документ закрепляет, что основная цель таких земель — возможность выращивать сельхозпродукцию для собственных нужд. Поэтому предлагается запретить на участках строительство в коммерческих целях: многоквартирных домов, хостелов, складов, стоянок и помещений для бизнеса. Как отмечается в пояснительной записке, подобные объекты не соответствуют целевому назначению участков и нарушают интересы садоводов и огородников.

Кроме того, в законопроекте уточняются определения ключевых понятий — «садовый участок», «взносы», «имущество общего пользования», «хозяйственные постройки». Также вводятся нормы, которые регулируют размеры участков, порядок их образования, правила индивидуального и коллективного садоводства. Изменения также коснутся и Градостроительного кодекса: участки, не входящие в товарищества, но используемые под садоводство и огородничество, предлагается включить в зону сельхозназначения.

На текущем этапе законопроект только внесён в Госдуму, и его дальнейшая судьба (рассмотрение, принятие, подписание, вступление в силу) будет зависеть от прохождения стандартной законодательной процедуры.

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Дмитрий Островский

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