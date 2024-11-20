В Севастополе 549 участников СВО получили земельные участки

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе продолжают выдавать земельные участки участникам специальной военной операции.

Так, муж Елены Лозовой, командир танкового взвода, получил орден Жукова за боевые заслуги и сейчас работает в военкомате после серьезного ранения.

Семья Лозовых получила участок в феврале 2023 года, и сейчас на нем строится дом. Елена довольна природой и свежим воздухом, а также тем, что их улица названа в честь героя Юрия Линкина. Это для них большая честь.

Муж Дарьи Садовниковой выполняет свой долг в зоне СВО.

Семья Садовниковых получила участок в декабре 2023 года, сейчас он огорожен, но они планируют построить дом и разбить сад. Дарья надеется, что после возвращения мужа они начнут воплощать свои планы.

На данный момент участки получили 549 человек, 148 выбрали выплату в миллион рублей. Земли предоставлены в районах Полюшко, Осипенко и улицы Генерала Мельника. Ведется работа над планировкой в Терновке и Родном, а после принятия генерального плана города процедура выделения земли ускорится.

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Кристина Ветер