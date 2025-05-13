С 2026 года в России запретят использовать иномарки в такси

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях соответствующий законопроект.

Теперь таксопарки и водители-частники должны будут использовать только машины российского производства. Все иномарки автоматически попадают в России под запрет для таксомоторных перевозок.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

С 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства, если речь идет о СПИКе (специнвестконтракте), заключенном после марта 2025 года.

Исключениями стали Калининградская область, Сибирь и Дальний Восток. Отечественные такси там появятся только в 2028 году, а в Приморье — только через пять лет.

Эксперты считают, что цена на услуги такси вырастет, часть перевозчиков уйдет в тень, оставшиеся — сменят вид деятельности.

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