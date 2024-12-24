В Севастополе около 10 тысяч участников СВО стоят в очереди на получение земельных участков 

Этот год был непростым не только для участников спецоперации, находящихся на линии боевого соприкосновения, но и воинов ПВО, которым каждый день приходится справляться с различными вызовами. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В свою очередь, в городе действуют 12 региональных мер поддержки участников боевых действий и их семей, в частности льготы по ЖКХ, оплате проезда, питанию в школах и детских садах. Также все участники СВО могут претендовать на земельные участки либо соответствующую выплату в размере 1 млн рублей.

«У нас уже в настоящее время к 10 тысячам приближается очередь. Это говорит о том, что вот, собственно, такое количество бойцов из Севастополя принимают участие в спецоперации», — сообщил губернатор.

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Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/t.me/razvozhaev