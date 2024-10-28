Бойцам Черноморского флота переданы 20 FPV-дронов

Севастополь продолжает поддерживать бойцов СВО. Вице-спикер заксобрания Илья Журавлев вместе с общественными деятелями Андреем Куриновым и Артемом Гордиенко передали 20 FPV-дронов, оснащенным дополнительными камерами и антеннами, военнослужащим Черноморского флота для использования на передовой.

«С первых дней СВО мы помогаем и продолжаем помогать Черноморскому флоту и бойцам СВО. За это время переданы десятки автомобилей повышенной проходимости, более сотни дронов. Сегодня мы передаем FPV-дроны, которые достаточно хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Мы понимаем, что это небольшой вклад, но верим, что наша помощь пусть на миллиметр- пусть на сантиметр, но приблизит долгожданную победу. В 2023 году наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что народ и армия – едины и мы видим, что это не пустые слова. В этой парадигме мы и будем помогать бойцам СВО до полной окончательной победы!» — отметил Журавлев.

Общественный деятель, куратор акции помощи СВО Андрей Куринов рассказал о технических особенностях этих дронов: «Сегодня мы передаем 20 дронов, которые могут летать в тяжелых условиях, оснащены ночными камерами, надеемся, что они послужат ребятам для приближения нашей общей победы и акция будет продолжаться до конца СВО. Сейчас мы готовим несколько пакетов помощи: это и дроны, и специальная военная экипировка».

Его коллега Артем Гордиенко подчеркнул, что севастопольцы сегодня в едином порыве вместе со всей страной нацелены на помощь армии во имя будущей победы.

Сами бойцы по достоинству оценили подарки.

«Эти дроны окажут нам большую помощь для достижения главной цели – для приближения победы. Дроны оборудованы несколькими антеннами, что позволит лучше преодолевать преграды, проходить там, где не пройдут обычные птицы, где мы сможем сделать намного больше. Хочу сказать большое спасибо людям, предоставляющим нам такие дроны», — отметил боец с позывным «Микроб».

Разделяет позицию военнослужащих и заместитель командира севастопольского отряда «Барс», советник председателя федерации бокса России Евгений Михайлюк: «Хочу поблагодарить Илью Григорьевича Журавлева и его соратников, которые вот уже три года нам помогают. В частности, отряду «Барс Крым». Они передают и дроны, которые непосредственно нашим парням на передовой спасают жизни, передают также медикаменты, экипировку. Низкий поклон нашим военнослужащим, которые несут службу 24 на 7, также и мы рядом. Тыл и оборона, армия и общество неразделимы».

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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