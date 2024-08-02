На фронт передана очередная партия дронов «Жириновский»

Сегодня, депутаты заксобрания Севастополя вручили военнослужащим очередную партию дронов «Жириновский». Это уже четвёртая поставка беспилотников в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!».

В церемонии передачи участие приняли депутаты заксобрания Илья Журавлев, Андрей Куринов и Артём Гордиенко.

«Совсем скоро исполнится два года нашей акции, которая была инициирована Леонидом Слуцким и поддержана губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, – напомнил Илья Журавлёв. – За это время министерству обороны переданы несколько десятков автомобилей, большое количество дронов, маскировочные сети, продукты питания и многое другое».

Всего сегодня военнослужащим было передано 50 дронов «Жириновский», которые уже за зарекомендовали себя как надёжные и эффективные помощники в зоне СВО.

«Сегодня FPV-дроны – одни из самых востребованных на линии соприкосновения, именно поэтому закупке именно их мы уделяем пристальное внимание, – отметил депутат Законодательного собрания Андрей Куринов. – Сами бойцы отмечают ценность и нужность «Жириновских» на поле боя. Это действительно серьёзная поддержка, которая помогает приблизить нашу общую победу!»

«Мы продолжим оказывать помощь нашим защитникам. Вместе мы – сила!» – добавил Артём Гордиенко.

Акция «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу» продолжается.

Напомним, в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» для нужд воинских подразделений были переданы уже более 20 автомобилей повышенной проходимости, более ста дронов «Жириновский», которые хорошо зарекомендовали себя на фронте, разнообразная амуниция и другие виды гуманитарной помощи.

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