Агрессивные собаки напали на ребенка в Севастополе 

Следком занимается проверкой информации о произошедшем.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на публикацию в соцсети, где говорилось о нападении стаи бродячих собак на девочку. Агрессивные животные укусили ребенка за ногу 25 октября.

Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву поручено провести процессуальную проверку и представить доклад о её предварительных и окончательных результатах.

Напомним, недавно суд в Севастополе постановил департаменту городского хозяйства выплатить компенсацию морального вреда трем детям, пострадавшим от укусов бродячих собак.

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Ольга Сурикова