В Крыму насмерть разбились трое подростков на питбайках и квадроцикле

Смертельное ДТП, в котором погибли трое детей, произошло в Крыму накануне ночью.

По предварительным данным, 27 октября около 23:00 28-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь по автодороге Нижнегорский-Белогорск, вблизи с. Косточковка ехал на скорости и столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении. Ими управляли подростки. Все они были 2006, 2007 и 2008 годов рождения, уточнили в прокуратуре РК.

В результате ДТП двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла скончались от полученных травм. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, доставлен в больницу.

Напомним, недавно в Севастополе в ДТП с мотоциклистом на улице Жидилова погиб подросток.

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекции Крыма

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