Бешенство побеждено: в Севастополе снят карантин в двух районах

Севастополь, 27 мая 2025 года — В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах официально завершён карантин, введённый из-за вспышек бешенства. Губернатор Михаил Развожаев подписал распоряжения, отменяющие ограничения.

Случаи заражения были зафиксированы в марте по адресам: улица Коралловая, 10 (Гагаринский район) и улица Путейская, 48а (Нахимовский район). С 22 марта действовали распоряжения №116-РГ и №117-РГ, вводившие карантин в заражённых зонах и на прилегающих территориях. Жителям запрещалось перемещать животных, а также посещать очаги посторонним лицам. Специалисты Управления ветеринарии оперативно провели необходимые санитарные мероприятия, что позволило ликвидировать оба очага.

Напомним, в марте в Севастополе дикая лиса укусила собаку из-за чего ввели карантин в Качинском и Андреевском муниципальном округах.

Дмитрий Островский

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