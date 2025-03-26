В двух районах города введен карантин по бешенству животных

В Гагаринском и Нахимовском муниципальных округах введен карантин по бешенству животных. Причиной стал случай заболевания бешенством кота, а в Нахимовском районе — у собаки.

В госветслужбу поступили обращения от жителей частного сектора: в одном случае – погиб кот, у которого ранее хозяйка заметила царапины, во втором – собака, у которой появились признаки болезни после прививки в частной клинике.

Трупы обоих животных были доставлены в госветслужбу. Диагноз бешенство подтвердился.

Чтобы не допустить заболевание бешенством нужно своевременно вакцинировать против бешенства собак, кошек.

Бесплатную вакцинацию в течение всего года в районах города проводит государственная ветеринарная служба в выездных прививочных пунктах.

Кроме того, вакцинация проводится в государственных ветеринарных пунктах каждую пятницу с 9 до 14 часов по адресам:

— госветклиника ул. Бутырская, 9;

— госветклиника ул. Могилевская,16.

Узнать интересующую информацию можно по номеру: +7-978-300-95-15.

Вирус бешенства могут переносить волки, лисы, также дикие ежи, крысы, хомяки, другие грызуны и летучие мыши. Если они кусают домашних животных — нужно немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу для своевременного проведения животным антирабической профилактики.

Людям в случае укусов также следует как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение.