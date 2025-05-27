В Крыму ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В четырех районах Крыма — Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском — объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Весенние заморозки уничтожили значительную часть урожая фруктов. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, пострадали абрикосы, черешня, персики, сливы и черная смородина.

По предварительным данным, погибло почти 100% абрикосов, черешни — около 60%. Ущерб нанесен примерно 3190 гектарам садов, из них 1300 — серьёзно повреждены. Пострадали и более 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур. Весна 2025 года принесла в регион не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху.

На фоне этой ситуации эксперты и СМИ предупреждают о возможном значительном росте цен на черешню, абрикосы, персики и даже овощи — в частности, свёклу. Проблема носит всероссийский характер: из-за холодов пострадали аграрные регионы Кубани, Ставрополья, Центральной России, Сибири и Урала. В ряде субъектов РФ уже введён или готовится к введению режим ЧС — в том числе в Белгородской и Воронежской областях.

Севастополь не вошёл в перечень районов, где официально введён режим ЧС, однако последствия аномальной весны могут отразиться и на городском рынке. В сезон фрукты и овощи в город традиционно поступают с крымских и южнороссийских полей — снижение объёмов поставок и рост закупочных цен могут привести к подорожанию продукции на прилавках. Особенно ощутимыми могут стать изменения для севастопольцев летом, в период активного потребления сезонных фруктов.

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Дмитрий Островский

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