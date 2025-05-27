Какую рыбу и на что можно поймать в Севастополе в конце мая

И так, как пишет в своем ТГ-канале опытный рыбак Руслан, «попер ласкирь — в Любимовке уже ловят ведрами, в остальных местах чуть меньше». Но это если вы располагаете палвсредством, тогда можно поймать даже крупного размера, с берега пока улов не порадует.

Зато, по его словам, наступает разгар сезона ласкиря. Ставрида по прежнему радует ночных спиннингистов, а по ЮБК ловится уже и в светлое время суток, размер средний.

Сезон ловли зубаря пока откладывается из-за прохладной воды.

Горбыли уже попадаются регулярно от Алушты до Евпатории.

Барабульку ловят активно в Ялте и дальше по южному берегу, должна и на северной быть, но пока рыбаки особо не хвастатются ее уловом.

Все еще попадаются синие окуни, но их сезон уже походит к концу, через три месяца снова появится на Тарханкуте и постепенно будет двигаться в сторону Севастополя.

Изредка попадается сарган, например в Ялте, но массового клева пока ждать не стоит.

Так же редко попадается беглая форель — в порту Ялты, в Алуште, в Гурзуфе. Есть даже рыбаки кто целенаправленно на нее ходит.

Ерши редко попадаются, хотя должен быть пик клева.

При это бывалые рыбаки предупреждают быть осторожными с драконами — «они проснулись и готовы вас жалить, особенно в приливе с барабулькой».