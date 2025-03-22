В части Севастополя введен карантин по бешенству животных

В Севастополе дикая лиса укусила собаку

В Качинском и Андреевском муниципальном округах введен карантин из-за выявления случаев заболевания бешенством собак, контактировавших с дикой лисой.

Случай произошел на прошлой неделе, дикая лиса укусила собаку. Однако, хозяин животного не сразу придал этому факту значение и лишь спустя время решил проконсультироваться со специалистами.

В итоге у двух собак в селе Андреевка подтвердился диагноз.

Все лица, контактировавшие с собаками, были проинформированы о необходимости обратиться в больницу для антирабической профилактики.

В настоящее время госветслужбой проводятся все необходимые мероприятия. В первую очередь – это профилактическая вакцинация собак и кошек.

Чтобы не допустить заболевание бешенством нужно:

— своевременно вакцинировать против бешенства собак, кошек. Бесплатную вакцинацию в течение всего года в районах города проводит государственная ветеринарная служба в выездных прививочных пунктах. Актуальные графики работы выездных прививочных пунктов на ближайшую неделю можно найти в социальных сетях в группе «Ветеринарная служба города Севастополя»: vk.com/sevvetnadzor, ok.ru/vetnadzor, https://t.me/sevvetnadzor, на сайте Правительства Севастополя.

Кроме того, вакцинация проводится в государственных ветеринарных пунктах каждую пятницу с 9 до 14 часов по адресам:

— госветклиника ул. Бутырская, 9;

— госветклиника ул. Могилёвская,16.

Узнать интересующую информацию можно по номеру: +7-978-300-95-15.

Уточняется, что вирус бешенства могут переносить волки, лисы также дикие ежи, крысы, хомяки, другие грызуны и летучие мыши. В случае нанесения ими покусов домашним или сельскохозяйственным животным нужно немедленно обращаться в госветслужбу для своевременного проведения животным антирабической профилактики.

Также людям следует соблюдать меры предосторожности при встрече с дикими животными: ни в коем случае не приближаться к ним и всячески избегать контактов. Особенно если дикое животное само нарочито стремится подойти к человеку, чтобы поластиться: такое поведение не свойственно диким животным и является одним из признаков бешенства.

В случае покусов необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса об антирабической вакцинации.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai