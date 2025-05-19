Жители дома по ул. Геловани, 1, уже через суд ведут борьбу против установки остановочного комплекса у них на клумбе

Как уже сообщалось, жители дома №1 по улице Геловани добиваются пересмотра проекта строительства заездного «кармана» под их домом.

По их словам, суд встал на сторону жителей и не отказал в рассмотрении дела, принял решение привлечь к процессу прокуратуру и Департамент транспорта.

Общественный резонанс поднялся после первых публикаций, когда жители рассказали, что на их клумбе без слушаний и согласований пытаются установить остановочный павильон, перенеся его с привычного места.

Сейчас работы активно ведутся на противоположной стороне. К благоустройству территории и площадки под остановочный павильон в сторону центра привлекали тяжёлую технику и ровняли пространство.

По слома местных жителей, представители департамента транспорта в устной форме выразил понимание возмущения людей и допустили, что остановочный комплекс, возможно, останется на прежнем месте.

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Ольга Сурикова