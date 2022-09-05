Антоновский мост в Херсоне окончательно выведен из строя

Антоновский мост, который является единственным автомобильно-пешеходным переходом через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, выведен строя из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому проезд по нему невозможен. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — рассказал он.

Также Стремоусов добавил, что украинские военные наносят удары и по баржам, которые перевозят через Днепр гражданских людей, а также по другой гражданской инфраструктуре Херсона и области.

Напомним, ранее сообщалось о неоднократных обстрелах Антоновского моста и о том, что его планировали ремонтировать строители Крымского моста.

Ольга Сурикова