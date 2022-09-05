В Севастополе агрессивный хозяин собаки напал на водителя автобуса

В Севастополе вечером 4 сентября нетрезвый мужчина напал на водителя автобуса. Инцидент, причиной которого стала собака нападавшего, попавшая под колеса ТС, произошел на улице Симонок, пишет ForPost со ссылкой на очевидцев.

Пассажирка автобуса №55 рассказала, что водитель резко затормозил, когда понял, что под колеса попала овчарка. Это спасло ей жизнь. У животного пострадала только лапа. При этом водитель не уехал, а остановился разобраться, чем помочь.

В этот момент к месту ДТП подошел и хозяин собаки, по словам очевидцев нетрезвый, с другом, они начали выяснять отношения с водителем, а вскоре набросился на него с кулаками и угрозами.

«Залетел в кабину, стал его избивать – бил по голове. Мы кричали, что вызовем полицию! Внутри автобуса было буквально три пассажира: женщина какая-то и мы с подругой. Мы пытались, конечно, как-то разнять, но он просто мутузил этого парня. Я думаю, что если бы не высота этой кабинки, он причинил бы ему серьезный физический ущерб», – отметил очевидец.

После вызова полиции, хозяин животного ретировался, бросив пострадавшему водителю еще порцию угроз и обещание найти его. А собака так и продолжила бегать на месте ДТП с ее участием.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина подтвердила факт избиения водителя автобуса на одной из улиц города.

«В настоящее время полиция устанавливает лицо, причастное к инциденту, и обстоятельства происшествия», – уточнила она.

Напомним, недавно сообщалось об инциденте в одном из дворов Севастополя, где неадекватный мужчина начал душить подростка.

Ольга Сурикова