По Антоновскому мосту в Херсоне снова нанесен удар

Движение по Антоновскому мосту в Херсоне перекрыто из-за нанесенного этой ночью, 27 июля, вооружёнными силами Украины ракетного удара. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Движение по мосту перекрыто. Действительно ночью был нанесен очередной удар HIMARS. Мы еще раз заявляем, что это стреляют украинские националисты, американские специалисты. Но, я повторюсь, истерика, которая сейчас развита в украинских СМИ о том, что якобы чуть ли не исход войны решен на этом мосту, — это все просто блеф и очередные истории а-ля «небесная сотня», — заявил он.

Тем не менее, Стремоусов подчеркнул, что проблем с транспортом и продовольствием из-за повреждений моста у жителей Херсонской области не будет.

Напомним, ранее Антоновский мост был обстрелян 21 июля.

Дмитрий Островский