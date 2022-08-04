Антоновский мост восстанавливают строители Крымского моста

Строители Крымского моста восстановят Антоновский мост к следующей неделе. Движение будет восстановлено после ремонта сооружения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Марат Хуснуллин во время визита в Херсонскую область.

«По Антоновскому мосту могу сказать, что в начале следующей недели он уже будет готов – там очень активно идет работа», – заявил Хуснуллин, говорится в Telegram ВГА Херсонской области.

По его словам, проект сооружения был сделан во времена СССР – документы сохранились и были использованы.

«Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строит самое большое количество мостов и самых сложных – та же компания, которая построила Крымский мост. Эти ребята очень профессиональные», – подчеркнул вице-премьер.

Также зампред сообщил, что через несколько дней специалисты определят сроки восстановления железнодорожного моста через Днепр, который был частично поврежден ракетным обстрелом.

Напомним, в июля по Антоновскому мосту в Херсоне было нанесено ВСУ несколько ракетных ударов, движение по нему было перекрыто.

Ольга Сурикова