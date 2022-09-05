В Севастополе женщина упала со скалы в Балаклаве

В Севастополе днем 3 сентября пришлось оказывать помощь женщине в районе пляжей Балаклавского района. На пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты поступило сообщение о том, что отдыхающая получила травмы в результате падения со скалы между пляжами Серебряный и Золотой Балаклавского района.

Спасатели нашли пострадавшую, оказали первую помощь, на катере эвакуировали ее из труднодоступного места и передали бригаде скорой помощи.

От ГКУ ЦГЗ г. Севастополя было задействовано 6 человек личного состава и 2 плавсредства.

Напомним, крымским спасателям пришлось оказывать помощь группе туристов в районе Ай-Петри, которые не смогли найти дорогу к своей машине.

Ольга Сурикова