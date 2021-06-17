В Севастополе на пожаре в заброшенном доме пострадал человек

Огонь вспыхнул ночью

В Севастополе прошлой ночью в центре Севастополя, на улице Новороссийской, горел частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 23.32 в Центр управления в кризисных ситуациях городского ГУ МЧС России.

Дым шел из заброшенного здания. По прибытии пожарные установили, что горит одноэтажный частный дом. По первичной информации площадь пожара составила 40 квадратных метров.

«Обнаружен один пострадавший, передан карете скорой помощи», – сообщили в пресс-службе.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно в Севастополе на пожаре спасли женщину.

Ольга Сурикова