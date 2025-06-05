Акватермальному комплексу на Пожарова одобрили ППТ

На последнем заседании правительства Севастополя принят проект планировки территории под Акватермальный комплекс на Пожарова. Как уже сообщалось, объект разместится на месте бывшего недостроенного ледового катка, недалеко от цирка.

Проектированная территория составляет 13,3 гектара. Документация подготовлена для реализации инвестпроекта участника свободной экономической зоны

Также документацией предполагается образование земельных участков под существующими индивидуальными домами, расположенными в границах проектируемой территории. Образование земельных участков с видами разрешенного использования территории общего пользования, улично-дорожная сеть.

Комплекс будет включать термальные и соляные бассейны, функционирующие круглый год. Проектом предусмотрено наличие собственных очистных сооружений, а также системы аварийного слива воды.

Здание спроектировано в стиле неоклассицизма, сообщает правительственный портал. На прошлом заседание проект отправлялся на доработку — требовалось улучшить дизайн фасада и входной группы.

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Ольга Сурикова