Севастополь в тройке регионов России, где меньше всего детей-сирот

Севастополь занял второе место в рейтинге регионов с самой благополучной ситуацией с сиротством

Подведены итоги всероссийской инспекции профилактики социального сиротства (ВИСП).

Инспекцию по поручению Владимира Путина провела уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова с командой специалистов.

В Севастополе команда инспекции работала в январе. Накануне были представлены итоги: наш город вошёл в тройку регионов, где ситуация наиболее благополучна, заняв в общем рейтинге второе место, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Доля детей, которые живут под опекой, в детском доме или в приюте, в нашем городе составляет 0,67%. Этот показатель вдвое ниже среднероссийского (1,27%).

Команда ВИСП проверяла, как организована работа с детьми, а ещё — как взаимодействуют профильные ведомства и организации.

В Севастополе социальные учреждения работают в первую очередь, на возврат детей в родные семьи, в случае полного сиротства — в семьи родственников или под опеку.

Федеральные эксперты особо отметили удачные практики севастопольской 60-й школы, где работают с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и Центра социальной помощи семье и детям — работу с семьями, которую здесь ведут, отметили как передовую практику в «семьесбережении».

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя