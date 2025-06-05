Погода в Севастополе 5 июня

Погода
05-06-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 25…27°.

Температура воды в море 19°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 