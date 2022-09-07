Аксенов пообещал заморозить на два года тарифы на газ для крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что крымчане зимой будут обеспечены газом и пообещал в течение двух лет не менять для жителей тарифы на голубое топливо.

Аксенов провел встречу с генеральным директором ГУП РК «Черноморнефтегаз» Александром Кузнецовым, на которой обсуждался вопрос работы предприятия после приостановки трех шельфовых платформ после обстрела ВСУ.

Он подчеркнул, что жители Крыма, несмотря на произошедшее, будут обеспечены природным газом.

А, по согласованию с правительством РФ, стоимость газа для крымчан останется на прежнем уровне в течение двух лет. Необходимые средства для компенсации «Черноморнефтегазу» выделены по поручению президента.

Аксенов в своем Telegram написал, что на сегодняшний день в крымских хранилищах находится 1 млрд 308 млн кубических метров газа – 98% от объема, заполнение завершится до 13 сентября.

«Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме. Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести», — рассказал глава республики.

По его словам, отопительный сезон в регионе пройдет в штатном режиме.

Напомним, в июне был нанесен удар ракетой ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза», где находились 109 человек. Семь рабочих были объявлены пропавшими без вести.

Ольга Сурикова