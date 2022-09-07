Охлобыстин снимет фильм о жителях ДНР

Известный российский актер Иван Охлобыстин планирует снять документальный фильм о людях Донецка. Выход ленты он анонсировал на конец 2022 — начало 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Охлобыстин посетил ДНР и признался, что восхищен мужеством дончан. По его словам, в Донбасс он приехал «по воле сердца», но также и с творческой целью — команда Охлобыстина готовит документальную картину о дончанах.

Он уточнил, что премьера фильма может состояться уже в конце этого года или в начале следующего.

Ольга Сурикова