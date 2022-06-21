Семья работников «Черноморнефтегаза», пропавших без вести после ракетного удара, выплатят компенсацию

Деньги получат и спасенные с буровой установки

Семьям работников «Черноморнефтегаза», пропавших без вести после ракетного удара Украиной по буровым установкам, выплатят по 6,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 млн рублей», – написал глава республики.

Также он уточнил, что договор «Черноморнефтегаза» гарантирует компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, на оздоровление детей в летний период, ежегодную материальную помощь семье на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учебном заведении.

Помимо этого, довузовская подготовка и целевое обучение в профильных образовательных организациях высшего образования РФ нефтегазовой отрасли в очной форме.

Сейчас, уточнил он, пропавшими без вести числится семь человек, которые находились на буровых платформах «Черноморнефтегаза».

«К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски», – заключил Аксенов.

Напомним, Украина 20 июня нанесла удар ракетой по платформам «Черноморнефтегаза», где в тот момент находилось 109 человек. Ведутся поиски семи рабочих. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена.

Ольга Сурикова