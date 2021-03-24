Аксенов опасается третьей волны COVID-19 и не спешит снимать ограничения в Крыму

Идет подготовка к курортному сезону

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендует по-прежнему серьезно относиться к ковидным ограничениям и не планирует их отменять, опасаясь новой волны распространения коронавируса. Об этом он сказал во время заседания оперштаба по коронавирусу, передает «Крыминформ».

«Мы говорили с коллегами и видим по прогнозам ученых, специалистов, возможна третья волна. Прошу крымчан не расслабляться. Масочный режим в помещениях остается как необходимая мера предосторожности», – сказал Аксёнов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подчеркнула, что коллективный иммунитет еще недостаточно сформировался, поэтому снимать ограничения рано, тем более, добавила она, федеральный центр прогнозирует возможность третьей волны эпидемии. Однако при этом новые ограничения вводить не планируется.

В свою очередь, глава Крыма подчеркнул, что успех будущего курортного сезона зависит именно от дисциплины выполнения антиковидных правил всеми крымчанами.

«Давайте эту дисциплину соблюдать и дальше, что позволит нам уменьшить динамику заболеваний и вернуться на показатели, которые были год назад – 10 заболеваний в день. На те же позиции нам и надо вернуться», – отметил он.

Сейчас в Крыму за неделю подтверждено 380 новых случаев заражения (на предыдущей неделе – 423), скончались 29 граждан (неделей ранее – 31).

Напомним, в Севастополе антиковидные ограничения продлены до конца марта.

Ольга Сурикова