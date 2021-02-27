Антиковидные ограничения в Севастополе продлены до конца марта

Разрешено провести только два массовых мероприятия

Соответствующее решение принято в субботу на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Как сообщает пресс-служба правительства города, в Севастополе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, свободный коечный фонд – 48%. Больницы, ранее задействованные под лечение пациентов с COVID –19, возвращаются к профильной работе.

В городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введённые ранее ограничительные меры – в частности обязательный масочный режим.

Как и ранее – разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50% и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах.

Ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов, на заседании оперативного штаба принято решение сделать исключение и разрешить проведение двух мероприятий на пл. Нахимова: в Международный женский день провести «Белый концерт» и отметить на главной площади седьмую годовщину воссоединения с Россией.