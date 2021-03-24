В Севастополе задержан продавец поддельных документов для иностранных мигрантов

Его сдал клиент из Украины

Пограничники задержали в Севастополе изготовителя поддельных документов, по которым иностранцы попадали в Россию, сообщают в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

На него заявил житель Херсона, который пытался выехать из Крыма по фальшивому документу.

«В ходе опроса житель Херсонской области сообщил, что превысил допустимые сроки пребывания в Российской Федерации. Для того чтобы скрыть имеющийся факт нарушения миграционного законодательства, он обратился по объявлению к представителям «теневого бизнеса» из Севастополя, которые за денежное вознаграждение изготовили фальшивку», – сообщили в Погрануправлении.

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В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты бланки, а также необходимые устройства для изготовления официальных документов кустарным способом.

В отношении изготовителя фальшивых бланков возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Напомним, в Севастополе сотрудники ДПС задержали участницу ДТП с поддельным водительским удостоверением. Она разбила сразу два припаркованных автомобиля и попыталась скрыться. После она рассказала, что приобрела права на одном из сайтов за 30 тысяч рублей.

Ольга Сурикова

Фото: c-inform.info